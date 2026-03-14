In piazza della Vittoria sono stati sigillati due locali della movida con una sospensione immediata delle licenze. Uno dei locali resterà chiuso per un mese, mentre l’altro per dieci giorni. Questa decisione è stata presa dal questore, che ha disposto le chiusure in seguito a controlli e verifiche eseguite nella zona. Le misure hanno interessato le attività di intrattenimento presenti in piazza.

Sospensione immediata delle licenze, in un caso per un mese e nell’altro per 10 giorni. Il questore di Pavia ha emesso provvedimenti nei confronti di due noti esercizi pubblici di piazza della Vittoria, a seguito di mirati controlli amministrativi che hanno portato alla luce gravi violazioni delle norme di sicurezza. Mercoledì al Trinca la Squadra amministrativa della polizia di Stato è arrivata mentre era in corso una serata musicale ad alto volume gestita da due dj, con avventori intenti a ballare nonostante il locale fosse privo delle autorizzazioni necessarie. Durante il controllo è stata riscontrata inoltre un’occupazione di suolo pubblico con tavolini esterni eccedente i limiti consentiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giro di vite in piazza della Vittoria. Sigillati i due locali della movida

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