Trovato morto in casa nel Vicentino l'autopsia | Tiziano Segato deceduto dopo aver ricevuto pugni alla testa

Un uomo di 64 anni è stato trovato morto nella sua abitazione nel Vicentino. L’autopsia ha rivelato che il decesso è avvenuto a causa di pugni alla testa, senza l’uso di armi da fuoco o da taglio. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze che hanno portato alla sua morte. La vittima risiedeva a Cavazzale di Monticello Conte Otto.

Tiziano Segato, il 64enne trovato morto nella sua casa di Cavazzale di Monticello Conte Otto (Vicenza), sarebbe deceduto dopo aver ricevuto pugni alla testa, escluso l'uso di armi. È quanto emerso dall'autopsia. Il coinquilino 28enne indagato per omicidio preterintenzionale: l'ipotesi della lite finita in tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Tiziano Segato trovato morto in casa: il coinquilino 27enne fermato per omicidio preterintenzionale. L'ipotesi della morte dopo una liteMONTICELLO CONTE OTTO (VICENZA) - C'è una persona in stato di fermo con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di Tiziano Segato, il... Tiziano Segato trovato morto in casa: il coinquilino 27enne fermato per omicidio preterintenzionale. L'ipotesi del decesso dopo una liteMONTICELLO CONTE OTTO (VICENZA) - C'è una persona in stato di fermo con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di Tiziano Segato, il... Temi più discussi: Giallo in paese, Tiziano Segato trovato morto in casa in un lago di sangue: sarebbe stato ucciso a botte dopo una lite, fermato per omicidio il coinquilino 27enne; Tiziano Segato trovato morto in casa a Monticello Conte Otto, fermato il 27enne che aveva lanciato l'allarme; Vicenza, uomo trovato morto in una pozza di sangue in casa a Monticello Conte Otto. Si indaga per omicidio; Tiziano Segato trovato morto in casa in una pozza di sangue: mistero sul decesso. L'allarme lanciato da un 27enne, non si esclude l'omicidio. Trovato morto in casa nel Vicentino, l’autopsia: Tiziano Segato deceduto dopo aver ricevuto pugni alla testaTiziano Segato, il 64enne trovato morto nella sua casa di Cavazzale di Monticello Conte Otto (Vicenza), sarebbe deceduto dopo aver ricevuto pugni alla ... fanpage.it Tiziano Segato trovato morto in casa a Monticello Conte Otto, fermato il 27enne che aveva lanciato l'allarmePer l'omicidio di Tiziano Segato, trovato morto in casa a Monticello Conte Otto (Vicenza), è stato fermato il coinquilino 27enne ... virgilio.it UCCISO A CALCI E PUGNI, VICTOR: “AGGREDITI DA 4 SCONOSCIUTI” Verrà eseguita domani l’autopsia sul corpo di Tiziano Segato, il 64enne trovato morto nel suo appartamento. Indagato il suo coinquilino che fornisce un’altra versione. - Tutti gli approf - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Il delitto di Cavazzale: Tiziano Segato ucciso nel giorno del compleanno. Domani l'interrogatorio del coinquilino di 27 anni, fermato per omicidio x.com