Mauro Zuncheddu muore a 22 anni dopo il ricovero in ospedale a Tempio Pausania la Procura apre un'inchiesta
La Procura di Tempio P. ha avviato un'inchiesta sulla morte di un giovane di 22 anni, avvenuta dopo il ricovero presso l'ospedale Paolo Dettori. La scomparsa si è verificata poco dopo il suo ingresso in struttura. Al momento, sono in corso verifiche per chiarire le circostanze e le cause del decesso.
La Procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica e le cause della morte di Mauro Zuncheddu, deceduto a 22 anni all'ospedale Paolo Dettori. Il ragazzo era stato ricoverato per una presunta broncopolmonite. Disposta l’autopsia sul corpo del giovane.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Muore dopo il parto in ospedale, la procura di Firenze apre un'inchiestaAGI - La Procura di Firenze ha avviato un'inchiesta sulla morte avvenuta il primo maggio di una giovane paziente presso l'ospedale San Giovanni di...
Leggi anche: Mal di pancia, muore a 5 anni. Tragedia in ospedale. La procura apre un’inchiesta