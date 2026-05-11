Mauro Zuncheddu muore a 22 anni dopo il ricovero in ospedale a Tempio Pausania la Procura apre un'inchiesta

La Procura di Tempio P. ha avviato un'inchiesta sulla morte di un giovane di 22 anni, avvenuta dopo il ricovero presso l'ospedale Paolo Dettori. La scomparsa si è verificata poco dopo il suo ingresso in struttura. Al momento, sono in corso verifiche per chiarire le circostanze e le cause del decesso.

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