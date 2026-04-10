Incidente A1 Direttissima traffico in tilt sull’Autostrada del Sole

Stamattina si è verificato un incidente lungo il tratto toscano dell’Autostrada del Sole, causando gravi rallentamenti e disagi al traffico. L’incidente è avvenuto nel territorio di Barberino di Mugello, e ha coinvolto diversi mezzi, con conseguente blocco temporaneo di alcune corsie. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, mentre i veicoli in transito sono stati deviati su percorsi alternativi.

Barberino di Mugello (Firenze), 10 aprile 2026 – Inizia male la mattinata sul tratto toscano dell’ Autostrada del Sole, in particolare in Mugello. Poco prima delle 8, infatti, c’è stato un incidente stradale sulla A1 Direttissima, all’altezza del chilometro 31 nel territorio comunale di Barberino di Mugello, con una persona ferita; è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Firenzuola in direzione di Bologna. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente A1 Direttissima, traffico in tilt sull’Autostrada del Sole Incidente in galleria sull’Autostrada del Sole, traffico in tiltFirenze, 11 febbraio 2026 – Giornata nera per il traffico sulle principali arterie stradali della Toscana. Incidente stradale sull'autostrada A1. Coinvolti due mezzi pesanti e due auto: traffico in tiltIncidente stradale lungo l’autostrada A1 nel tratto della provincia di Terni compreso tra Orvieto e Attigliano, in direzione sud. Il momento dell’esplosione in autostrada nel Casertano: le immagini Temi più discussi: Incidente A1 Direttissima, traffico in tilt sull’Autostrada del Sole; Autostrada e FiPiLi nel caos, mattina nera per la viabilità toscana; Autostrada A1: incidente tra il bivio con la Panoramica e Firenzuola. Tratto chiuso verso Bologna; Autostrada e FiPiLi nel caos mattina nera per la viabilità toscana. Incidente A1 Direttissima, traffico in tilt sull’Autostrada del SoleBarberino di Mugello (Firenze), 10 aprile 2026 – Inizia male la mattinata sul tratto toscano dell’Autostrada del Sole, in particolare in Mugello. Poco prima delle 8, infatti, c’è stato un incidente ... lanazione.it Incidente A1 oggi, fino a 12 chilometri di coda. Coinvolti quattro mezzi pesanti e un’autoTerni, 8 aprile 2026 – Una mattinata molto difficile per la viabilità sul tratto umbro dell’Autostrada del Sole. Intorno alle 11,45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e ... lanazione.it L’Autostrada del Sole e Giovannino Guareschi: una rivista val più di un manuale di Storia. ”Un sogno così” è un podcast di Paolo Colombo della serie History Telling, qui il nuovo episodio: linktr.ee/podcast_histor… x.com Incidente sull'Autostrada del Sole crea lunghe code alle porte della capitale - facebook.com facebook