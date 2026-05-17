Mattarella e Meloni dai feriti di Modena | Grazie ai medici oggi e sempre Avrete visto cose sconvolgenti

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente gravissimo è avvenuto nel centro di Modena, dove una vettura ha investito 14 pedoni in strada. Le autorità hanno confermato che tra i feriti ci sono persone con lesioni gravi, mentre altre hanno riportato traumi meno seri. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno portato i feriti in ospedale. Il sindaco e altri rappresentanti istituzionali si sono recati sul luogo, esprimendo gratitudine ai medici e agli operatori sanitari che stanno prestando assistenza. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.

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Modena, 17 maggio 2026 – Il tempo del terrore: una macchina a folle velocità che travolge 14 pedoni in pieno centro a Modena. Ma anche il tempo del coraggio: quello dei cittadini-eroi che hanno neutralizzato il 31enne Salim El Koudri e di medici e infermieri che si sono prodigati per salvare la vita ai feriti. Nella mattinata del 17 maggio quel cuore e quel dolore hanno ricevuto l’abbraccio commosso e solenne dello Stato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono giunti all’ospedale di Baggiovara intorno a mezzogiorno. Non una visita formale, ma un pellegrinaggio laico nei luoghi della sofferenza, per portare la vicinanza profonda di un’intera nazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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