Mattarella e Meloni visitano i feriti a Baggiovara Grazie ai cittadini intervenuti e ai medici VIDEO

Da modenatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della giornata, il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio si sono recati all'ospedale di Baggiovara per visitare alcune delle persone ferite in un incidente avvenuto nelle ultime ore. Arrivati poco dopo mezzogiorno, hanno incontrato i medici e i cittadini intervenuti sul posto, ringraziando chi ha prestato soccorso. Due delle donne ricoverate presentano le condizioni più gravi tra i feriti. La visita si è svolta nel reparto di emergenza, dove sono state aggiornate sulle condizioni dei pazienti.

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In tarda mattinata, poco dopo le ore 12, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono arrivati all'ospedale di Baggiovara, dove si trovano ricoverate in particolare due delle donne che hanno riportato le lesioni più critiche dopo essere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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