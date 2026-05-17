Mattarella e Meloni in visita ai feriti di Modena ricoverati all' ospedale Maggiore | VIDEO

Il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio hanno visitato oggi i feriti ricoverati presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, dopo l'attacco di ieri nel centro di Modena. L'incidente è stato causato da un veicolo che ha travolto otto persone. La visita dei due esponenti istituzionali si è conclusa poco dopo. La notizia dell'evento ha suscitato attenzione nelle autorità e tra i cittadini, che si sono radunati nelle vicinanze dell'ospedale.

Si è appena conclusa la vita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai feriti ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna in seguito all'attacco avvenuto ieri nel centro di Modena, dove Salim El Koudri ha travolto con un'auto otto persone. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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MATTARELLA e MELONI in visita ai feriti a MODENA: Grazie al lavoro dei sanitari

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