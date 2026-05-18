Matrimonio a prima vista UK la denuncia di due ex concorrenti | Violentate durante le riprese

Due ex concorrenti di Matrimonio a prima vista UK hanno presentato denunce riguardo a presunti abusi avvenuti durante le riprese del programma. Secondo quanto riportato, entrambe affermano di essere state violentate da altri partecipanti mentre le telecamere erano attive. Inoltre, una terza persona ha riferito di aver avuto rapporti considerati non consensuali. Un’indagine condotta dalla BBC ha portato alla luce queste accuse, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali sviluppi successivi.

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