Linda e Federico di Matrimonio a prima vista aspettano un bambino dopo aver divorziato dagli altri due concorrenti

Linda Manzoni e Federico Cortinovis, noti per la partecipazione a Matrimonio a Prima Vista 2026, hanno annunciato di aspettare un bambino durante un’intervista extra trasmessa su Real Time. La coppia ha anche rivelato di aver divorziato dagli altri due concorrenti del programma. La notizia si aggiunge alla loro esperienza nel reality, che li ha visti protagonisti di un percorso sentimentale conclusosi con questa novità.

Linda Manzoni e Federico Cortinovis hanno svelato di aspettare un bambino durante un'intervista extra di Real Time sul loro rapporto nato dietro le quinte del programma Matrimonio a Prima vista 2026. "Adesso siamo in tre, compresa Onda, ma ad agosto diventeremo in quattro perché sono incinta", ha dichiarato Linda, indossando i cappellini Mom e Dad (mamma e papà, ndr) con il suo compagno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

