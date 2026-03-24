Il cancro si è diffuso al cervello muore 12 giorni dopo Mel Schilling di Matrimonio a prima vista
Mel Schilling è deceduta a 54 anni, dodici giorni dopo essere stata diagnosticata con un cancro che si è diffuso al cervello. È stata nota come esperta di relazioni nel programma televisivo Matrimonio a prima vista Australia, partecipando a dodici stagioni. La notizia della sua morte è stata comunicata pubblicamente.
Mel Schilling si è spenta a 54 anni. Per dodici stagioni è stata l'esperta di relazioni di Matrimonio a prima vista Australia. Lo straziante messaggio del marito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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