Matera al via il 31° Torneo della Bruna | fede e calcio a 5 insieme

A Matera è iniziato il 31° Torneo della Bruna, un evento che combina tradizione religiosa e sport. La cerimonia di benedizione dei capitani si è svolta ieri, prima dell'inizio delle partite di calcio a 5. Durante la giornata si sono svolte anche le cerimonie di San Giuseppe, che hanno coinvolto le squadre giovanili. La competizione si svolge nel rispetto delle tradizioni locali e coinvolge diverse categorie di giovani atleti.

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? Punti chiave Come influenzerà la benedizione dei capitani l'andamento del torneo?. Chi guiderà le squadre giovanili dopo la cerimonia di San Giuseppe?. Dove si terranno i sorteggi per definire il calendario delle partite?. Perché lo sport viene usato come strumento educativo nelle parrocchie?.? In Breve Messa per categorie giovanili il 11 maggio presso San Giuseppe Artigiano.. Celebrazione per categorie Over40 e Juniores il 12 maggio a San Giacomo.. Sorteggi del calendario estivo previsti martedì presso la sala Don Franco Taccardi.. Coinvolgimento di Michele Pavone e Nico Taratufolo per la consegna delle fasce.. Il Comitato Territoriale di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, al via il 31° Torneo della Bruna: fede e calcio a 5 insieme ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Matera, il CSI lancia il torneo della Bruna: sport e devozione? Cosa scoprirai Come faranno le parrocchie a unire generazioni diverse sul campo? Chi parteciperà alle sfide tra i paesaggi delle colline materane?... Matera, tra calcio e fede: il grande programma per San Giuseppe? Cosa sapere Il CSI di Matera organizza sport e liturgia per San Giuseppe fino al 30 aprile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Matera ospita la trentunesima edizione del 'Torneo della Bruna'; Il Torneo della Bruna torna a Matera: CSI, sport e comunità pronti a dare spettacolo in città; Il CSI Matera presenta il 31esimo torneo Maria Ss. della Bruna di calcio a 5; Calcio a 5, benedizione fasce dei capitani e sorteggio 31° Torneo Maria Santissima. della Bruna del CSI Matera. Matera, al via la 31ª edizione del Torneo Maria Santissima della Bruna: sport, comunità e tradizioneIl Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano presenta la 31° edizione del Torneo Maria Santissima della Bruna di calcioa5, con l’attività sempre in fermento e che coinvolge tutte ... lasiritide.it Matera ospita la trentunesima edizione del ‘Torneo della Bruna’Presentata a Matera la 31ª edizione del Torneo della Bruna. Un'estate ricca di eventi targati Csi: dal calcio a 5 alla Supercoppa ... trmtv.it CSI PRESENTA NOVITÀ 31^ EDIZIONE TORNEO DI CALCIO A 5 MARIA SANTISSIMA DELLA BRUNA ED EVENTI ESTATE 2026 AL COMUNE DI MATERA: REPORT E FOTO x.com