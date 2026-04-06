Sellia Marina il rito della Cunfrunta | tra fede e rinascita

A Sellia Marina, domenica 5 aprile, si è svolta la Cunfrunta di Pasqua, un rito tradizionale che coinvolge la comunità locale. La cerimonia prevede l'incontro tra Gesù risorto e la Madonna lungo la via principale del centro ionico. La manifestazione richiama un momento di fede condivisa e rappresenta una tradizione radicata nella storia del paese. Centinaia di persone hanno assistito alla processione, partecipando con entusiasmo alla celebrazione.

La comunità di Sellia Marina si è riunita domenica 5 aprile per celebrare la Cunfrunta di Pasqua, un rito che ha l’incontro tra Gesù risorto e la Madonna lungo la via principale del centro ionico. L’evento, svoltosi nella mattinata pasquale a seguito della messa solenne, ha segnato il culmine della Settimana Santa. La manifestazione ha registrato una partecipazione massiccia di cittadini, trasformando le strade in un percorso di fede e condivisione collettiva. Il simbolismo del rito e il ruolo della comunità. Al centro della cerimonia vi è il concetto di incontro, che nel dialetto locale viene definito Cunfrunta. Questo momento rappresenta il passaggio dal dolore della perdita alla della rinascita, mettendo in scena la vittoria della vita sulla morte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sellia Marina, il rito della Cunfrunta: tra fede e rinascita Sellia Marina: unico in Calabria con tre premi ambientaliIl piccolo comune di Sellia Marina, situato nel cuore del Catanzarese, ha appena ottenuto il prestigioso riconoscimento Plastic Free 2026. Quaresima 2026: Mercoledì delle Ceneri, tra storia, fede e il significato del rito millenario di purificazione.Dalle Ceneri alla Speranza: Inizia la Quaresima, un Rito Millenario tra Fede e Società Il Mercoledì delle Ceneri, osservato oggi 18 febbraio 2026,...