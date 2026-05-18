La stagione del Teatro Era si conclude con uno spettacolo dedicato alla comunità operaia di Pontedera. La rappresentazione, scritta e interpretata da un attore noto, si svolge tra i ricordi storici e le trasformazioni della città. Contestualmente, alcune immagini generate dall’intelligenza artificiale sono state presentate durante l’evento, suscitando reazioni negative tra il pubblico presente. La serata ha coinvolto anche un intervento di un autore, noto per le sue opere teatrali, che ha portato in scena un omaggio alla realtà locale.

Pontedera (Pisa), 18 maggio 2026 – Si chiude con un omaggio alla Pontedera operaia la stagione del Teatro Era. Sabato sera è andato in scena “E la Vespa disse all’Ape, Sì Ciao” di e con Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Toscana. Un testo inedito in cui la storia della fabbrica Piaggio si mischia a quella della città che la ospita e ai suoi abitanti. Così il susseguirsi dei modelli e dei veicoli prodotti si alterna a quello delle generazioni di una famiglia, come tante in Valdera, che vede entrare in fabbrica nonno, figlio e nipote. La Vespa la motoretta creata per volare e per portare l’Italia intera fuori dalle macerie della guerra, l’ape lo strumento del lavoro per eccellenza e poi il Ciao e il Sì pensati per il dinamismo dei giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massini in scena, Pontedera operaia tra storia e città. Ma le foto dell’intelligenza artificiale non piacciono

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