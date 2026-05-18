Massimo Ceccarini è il nuovo presidente provinciale della Confesercenti

Massimo Ceccarini è stato nominato nuovo presidente provinciale della Confesercenti di Latina. La sua nomina riguarda l’associazione di categoria che rappresenta le piccole imprese, le attività commerciali e il settore del terziario nella provincia. La sua elezione è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione. La Confesercenti di Latina si occupa di tutelare gli interessi delle imprese associate e di promuoverne lo sviluppo. Ceccarini succede alla guida dell’associazione a una carica di rappresentanza locale.

Massimo Ceccarini il nuovo presidente provinciale della Confesercenti di Latina, l’associazione di categoria datoriale che raccoglie il mandato delle piccole imprese, attività commerciali e del terziario. Ceccarini è stato eletto per acclamazione nel corso dell’assemblea privata, presieduta dal. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Confesercenti, Fabio Tinti confermato presidente provinciale: "Fondamentale contrastare la desertificazione"

Confesercenti Livorno, rinnovato il consiglio territoriale: Fabio Tinti nuovo presidenteAl centro dell’assemblea il confronto sulle principali criticità del commercio cittadino e il dialogo con l’amministrazione comunale Si è svolta...

Sono ancora vivo, Massimo Ceccherini presenta il libro L’uomo guasto e si racconta a Luca Sommi: Le tante cadute e la rinascitaSono molto emozionato, perché non ero mai entrato in libreria. Così, a margine della presentazione del suo libro L’uomo guasto, edito da PaperFirst, Massimo Ceccherini sdrammatizza con Luca Sommi ... ilfattoquotidiano.it

Massimo Ceccherini ha lasciato L'IsolaStamattina dopo ormai tante minacce il naufrago Massimo Ceccherini ha abbandonato L'Isola dei Famosi. Da tempo aveva detto di volersi ritirare dal reality e alla fine l'attore comico toscano di 52 ... it.blastingnews.com