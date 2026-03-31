Nella sede di Confesercenti Livorno si è tenuta l’assemblea territoriale quinquennale, un appuntamento che si svolge ogni cinque anni e coinvolge i rappresentanti dell’associazione. Durante l’incontro, è stato rinnovato il consiglio territoriale e nominato il nuovo presidente. La riunione ha visto la partecipazione dei membri dell’organizzazione, che hanno discusso i temi principali della rappresentanza locale.

Al centro dell’assemblea il confronto sulle principali criticità del commercio cittadino e il dialogo con l’amministrazione comunale Si è svolta nella sede di Confesercenti di Livorno, l’assemblea territoriale quinquennale dell’associazione, appuntamento che ogni cinque anni rappresenta un importante momento di confronto e rinnovo della rappresentanza territoriale. Nel corso dell’incontro è stato rinnovato il consiglio territoriale ed è stato eletto il nuovo presidente: Fabio Tinti, che già ricopre il ruolo di presidente provinciale. All’assemblea erano presenti anche il direttore Alessandro Ciapini e l’assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Livorno, Rocco Garufo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Confesercenti Livorno, rinnovato il consiglio territoriale: Fabio Tinti nuovo presidente

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