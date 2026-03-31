Il governo Conte comprò mascherine farlocche ignorando i fornitori affidabili FdI | Guseppi smetta di fuggire

Durante la crisi legata alla pandemia, il governo italiano ha scelto di acquistare dispositivi di protezione individuale da fornitori non ufficialmente riconosciuti, mentre alcuni partiti hanno chiesto all’attuale governo di chiarire le responsabilità. Nel frattempo, un’e-mail riservata di un operatore cinese ha rivelato l’esistenza di una lista di aziende considerate affidabili per la fornitura di mascherine.

Il governo cinese fornì ai Paesi esteri una ‘white list’ di aziende cinesi ritenute affidabili per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il contrasto dal Covid-19. Ma l’allora governo Conte-bis non la prese minimamente in considerazione. È quanto emerso dai lavori della commissione Covid che proseguono incessanti. Commissione Covid: “La Cina segnalò le aziende affidabili”. A spiegarlo con dovizia di dettagli è stato il colonnello Alessandro Nencini, esperto pro tempore della Guardia di Finanza presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino nella prima fase della pandemia. E’ stato ascoltato nel corso dell’audizione della commissione d’inchiesta Covid. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il governo Conte comprò “mascherine farlocche” ignorando i fornitori affidabili. FdI: Guseppi smetta di fuggire Articoli correlati FdI chiede un’informativa a Nordio sul miliardo di euro in mascherine del governo Conte. La sinistra tremaFratelli d’Italia chiede “una informativa al ministro Nordio su quanto sta emergendo dalla commissione Covid, se ci sono fatti da riferire in... Mascherine farlocche comprate dai cinesi senza dovuti controlli. Parla l’uomo di ArcuriL’ex consulente della struttura commissariale di Arcuri, Giulio Cazzella, conferma in commissione Covid lo scoop della Verità: l’ordine da oltre 1... Tutti gli aggiornamenti su Il governo Conte comprò mascherine... Discussioni sull' argomento Covid. Buonguerrieri (FdI): Su acquisto mascherine governo Conte ignorò raccomandazioni di Pechino; Schlein-Conte, l’alleanza obbligata. La segretaria ora è più forte, il leader 5S: Sì alle primarie; Centrosinistra, prove di unità. E Conte studia da federatore: Kiev va difesa, no al gas russo; Conte sfratta Meloni e sfida Schlein alle primarie: i sondaggi gelano la segretaria del Pd. Manovre in vista delle Politiche: se #Conte prevalesse alle primarie, il #Quirinale toccherebbe al #Pd. #Amato si sfila. E #Bindi spinge per #Bersani... "Serve qualcuno di centro e mettersi d’accordo prima. Allora anche io..." - facebook.com facebook Una notizia per quelli che “Conte è cambiato, è diventato europeista e ha detto che bisogna difendere l’Ucraina con le unghie e coi denti” (ma senza armi). Oggi il M5S presenta alla Camera l’ultimo libro di Angelo D’Orsi, di ritorno dalla Russia, dall’anticamera x.com