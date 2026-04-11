Sono state consegnate delle mascherine provenienti dalla Cina, definite come un regalo, ma è emerso che sono state acquistate di nascosto. Le autorità italiane hanno ricevuto il materiale senza comunicare preventivamente, mentre le autorità cinesi hanno chiesto di non disturbare le operazioni. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità italiane e i media, evidenziando le modalità di acquisto e consegna di dispositivi sanitari durante il periodo di emergenza.

Vietato disturbare, ce lo chiede Pechino. Era questo il mantra del governo di Giuseppe Conte durante la pandemia Covid, questo spiega perché a metà febbraio 2020 il nostro esecutivo decise di regalare 18 tonnellate di mascherine mentre i medici della Bergamasca (e non solo) impazzivano a curare i malati e il Cts era all'oscuro, come ha scoperto la commissione Covid. Mascherine che poi la Cina finse di regalarci in cambio di lauti contratti con società vicine al regime, a prezzi fino al 220% più cari. E a chi come Fdi chiedeva allora lumi, la Farnesina con Luigi di Maio (oggi ignaro rappresentante Ue in un Medioriente in fiamme a sua insaputa, considerato dagli Usa l'utile idiota della Cina) spacciava commesse multimilionarie per accordi diplomatici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "È un regalo della Cina". Ma le mascherine arrivate erano comprate di nascosto

Mascherine pagate e mai arrivate: la truffa ai farmacisti nel pieno dell’emergenza CovidCe lo ricordiamo tutti quel 9 marzo 2020 quando l’allora premier Giuseppe Conte annunciava il lockdown a causa del Covid.

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