Martinsicuro | il nuovo piano urbanistico per cambiare il volto della città

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Martinsicuro è stato approvato un nuovo piano urbanistico che prevede modifiche alle strutture della città. Le modifiche interesseranno in particolare le strade e le piazze, con interventi pianificati per ridefinire gli spazi pubblici. Sono stati introdotti nuovi modelli di mobilità che influenzeranno gli spostamenti quotidiani dei residenti e delle persone che frequentano l’area. Le variazioni saranno apportate nel rispetto delle normative vigenti e con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi urbani.

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? Domande chiave Come cambieranno concretamente le strade e le piazze del tuo quartiere?. Quali nuovi modelli di mobilità influenzeranno gli spostamenti quotidiani dei residenti?. Perché la sostenibilità ambientale è diventata il pilastro del nuovo sviluppo?. In che modo i cittadini potranno influenzare le decisioni dell'amministrazione?.? In Breve Incontro previsto lunedì 18 maggio 2026 presso la Sala del Buon Pastore a Villa Rosa.. Obiettivi focalizzati su mobilità, sostenibilità ambientale e riqualificazione dei quartieri di Martinsicuro.. Dialogo tra amministrazione e cittadini per integrare pareri nel processo decisionale finale.. Pianificazione mira a bilanciare nuove infrastrutture con la tutela del paesaggio locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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