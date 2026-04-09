A Cormano si avvia una nuova fase di sviluppo urbano con l'avvio della redazione di una Variante al Piano del Governo del Territorio (PGT). Il progetto prevede un intervento di modifica del piano esistente e coinvolgerà direttamente i cittadini nelle prossime settimane. La decisione di aggiornare il piano urbanistico arriva in un momento di cambiamenti per il centro abitato, che si prepara a una trasformazione significativa.

Il volto urbano di Cormano si prepara a una trasformazione radicale attraverso la redazione di una nuova Variante al Piano del Governo del Territorio (PGT), un processo che vedrà il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle prossime settimane. L’amministrazione comunale ha avviato un percorso partecipativo per aggiornare la pianificazione urbanistica, approvata l’ultima volta nell’estate del 2013, puntando su una visione più sostenibile e moderna della città. Dalle tavole tecniche al confronto con la cittadinanza. Il percorso di rinnovamento dell’assetto urbanistico non è solo una questione di grafici e regolamenti, ma un progetto che mira a integrare le necessità della popolazione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cormano cambia volto: parte il nuovo piano urbanistico con i cittadini

Riccione cambia volto, al via il nuovo Piano urbanistico: 60 giorni per le osservazioniIl Comune di Riccione compie un passo decisivo verso la definizione della città di domani.

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