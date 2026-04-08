Riccione cambia volto al via il nuovo Piano urbanistico | 60 giorni per le osservazioni

A Riccione è iniziato il percorso di approvazione del nuovo Piano urbanistico generale, con la proposta presentata dalla giunta comunale a partire da mercoledì 8 aprile. Il Comune ha aperto un periodo di 60 giorni durante il quale cittadini e soggetti interessati possono presentare osservazioni sulla proposta. La nuova pianificazione urbana segna un passaggio importante per lo sviluppo futuro della città.

Il Comune di Riccione compie un passo decisivo verso la definizione della città di domani. Entra nel vivo infatti il percorso di approvazione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug) del Comune di Riccione: a partire da mercoledì (8 aprile) la proposta di Piano assunta dalla giunta comunale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Cortona, incontro pubblico per le osservazioni al nuovo Piano operativoNuovo incontro pubblico per favorire la condivisione del nuovo Piano Operativo recentemente adottato (ex Regolamento urbanistico) del Comune di... Guardiagrele avvia il nuovo Piano Urbanistico Comunale: al via la fase preliminareParte ufficialmente il percorso che porterà alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (Puc) di Guardiagrele. Argomenti più discussi: Mobilità dolce, viale Bellini cambia volto: inaugurato il nuovo tratto ciclopedonale; Addio alla ex Colonia Mater Dei: a Riccione rinasce il turismo tra natura e design integrato; Riccione, il regalo di Pasqua per cittadini e turisti: ecco il nuovo volto di viale D'Annunzio; Incidente alla rotonda delle Befane: moto contro guardrail dopo lo scontro con un auto. Il sindaco (civico di centrosinistra) di Riccione frena gli istinti iconoclasti: “La memoria storica non si cancella e quindi Villa Ben non cambia nome” https://www.barbadillo.it/129407-il-caso-il-comune-di-riccione-non-cambiera-nome-alla-villa-di-ben/ - facebook.com facebook