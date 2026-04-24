Evento su Gianni Versace al MArRC Battaglia | Figura iconica per il brand di Reggio Calabria

Da reggiotoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si è svolto un evento dedicato a Gianni Versace, intitolato “La giovinezza, le aspirazioni, le influenze dei caratteri artistici e architettonici della Magna Grecia sulla sua formazione e sul suo estro”. L’iniziativa ha coinvolto relatori e appassionati, proponendo un approfondimento sulla connessione tra la storia locale e il percorso creativo del designer. La manifestazione ha sottolineato il legame tra il marchio Versace e il territorio calabrese.

La terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha ospitato l’evento dedicato a Gianni Versace, dal titolo: “La giovinezza, le aspirazioni, le influenze dei caratteri artistici e architettonici della Magna Grecia sulla sua formazione e sul suo estro”, un momento di riflessione e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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