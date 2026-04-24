Evento su Gianni Versace al MArRC Battaglia | Figura iconica per il brand di Reggio Calabria

Alla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si è svolto un evento dedicato a Gianni Versace, intitolato “La giovinezza, le aspirazioni, le influenze dei caratteri artistici e architettonici della Magna Grecia sulla sua formazione e sul suo estro”. L’iniziativa ha coinvolto relatori e appassionati, proponendo un approfondimento sulla connessione tra la storia locale e il percorso creativo del designer. La manifestazione ha sottolineato il legame tra il marchio Versace e il territorio calabrese.

La terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha ospitato l’evento dedicato a Gianni Versace, dal titolo: “La giovinezza, le aspirazioni, le influenze dei caratteri artistici e architettonici della Magna Grecia sulla sua formazione e sul suo estro”, un momento di riflessione e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Svelata al MArRC l'installazione Mediterranee: architettura e design per Gianni VersaceL'esposizione si integra con le collezioni permanenti, compresi i Bronzi di Riace, e con la stessa architettura del Museo, creando relazioni visive e... Inaugurata l’installazione Mediterranee: architettura e design per Gianni Versace al MArRCLa mostra resterà aperta fino al 3 maggio 2026 e si inserisce nell’ambito del programma espositivo della mostra Gianni Versace Terra Mater. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Convivio, la storia dell'evento solidale inventato da Gianni Versace 34 anni fa; Il MArRC di Reggio Calabria proroga la mostra su Gianni Versace; Calabria, Regione: Piano Fragilità approvato dalla Giunta; Reggio Calabria: Battaglia alla celebrazione di San Giorgio. Evento su Gianni Versace al MArRC, Battaglia: ‘Figura iconica e un brand per Reggio’Dalle radici reggine al debutto nell'alta moda. Confronto sulla figura di Gianni Versace al Museo Archeologico ... citynow.it Evento Gianni Versace al MArRC, Versace: valorizziamo eredità culturale del grande stilistaMemoria, identità e riscoperta delle radici sono le corde toccate dal sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, intervenuto al convegno Gianni Versace. La giovinezza, le aspirazioni, l ... strettoweb.com Dalle radici reggine al debutto nell'alta moda. Confronto sulla figura di Gianni Versace al Museo Archeologico facebook