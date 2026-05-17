Prima della partita contro il Verona, il presidente di una squadra di calcio ha rivolto un messaggio al Milan, augurando un cammino simile al proprio. La risposta è arrivata da un dirigente di un’altra squadra, che ha commentato con un tono ironico, facendo riferimento alla prossima eventuale provocazione. La discussione si inserisce nel contesto delle dichiarazioni tra le parti, con scambi di battute che coinvolgono i protagonisti del campionato. La partita si avvicina, mentre continuano i confronti pubblici tra le società.

In settimana, proprio alla Gazzetta, il proprietario del Milan Gerry Cardinale aveva analizzato i problemi del calcio italiano e, per evidenziare la distanza con il resto d'Europa, citato anche la finale di Champions dell'Inter più recente: "Non si tratta solo di Serie A. Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0; si tratta di giocare in modo competitivo in Europa. Si tratta del divario di 4 a 1 nei diritti tv tra la Premier e tutti gli altri. Il gap del calcio italiano è aumentato. Solo che, per come va il mondo oggi, non lo risolverete senza soldi". E non si è fatta attendere la risposta del numero uno dell'Inter, Beppe Marotta: "Ho due risposte nel taschino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marotta a Cardinale: "Auguro al Milan un percorso come il nostro, la risposta ironica alla prossima cattiveria"

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