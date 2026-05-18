Il presidente dell’Inter ha condiviso le sue emozioni riguardo al primo Scudetto conquistato alla guida del club, definendolo un sogno diventato realtà. In un’intervista, ha sottolineato come questa vittoria rappresenti un traguardo importante nella storia della società, che si conferma protagonista nel campionato italiano. Ha anche ricordato l’importanza di far parte di una squadra con una lunga tradizione vincente, sottolineando la continuità della storia nerazzurra.

di Francesco Aliperta Marotta, presidente nerazzurro, parla così a Internazionale 21, confessando tutte le sue emozioni per il primo Scudetto da presidente dell’Inter. Da oggi, lunedì 18 maggio, nel cuore di Brera apre “Internazionale 21”: l’edicola di fronte alla Pinacoteca si veste di nerazzurro trasformandosi in uno spazio di connessione e celebrazione aperto alla città. La scelta dell’edicola trova le sue radici nell’essenza stessa del luogo: storicamente il punto di accesso alle notizie e storie da tutto il mondo, rappresenta un contatto tra dimensione locale e globale, richiamando in questo l’identità stessa dell’Inter. Le parole del presidente nerazzurro all’inaugurazione dello spazio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta a cuore aperto su Internazionale 21: «Un sogno mio primo Scudetto da Presidente. Siamo l’Inter. Una storia che continua»

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