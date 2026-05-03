Marotta svela | Il primo scudetto da presidente ha un sapore diverso è un sogno che si è realizzato Chivu? Dovrà stare all’Inter tanti anni

Il presidente di una squadra di calcio ha commentato il suo primo scudetto da presidente, definendolo un’esperienza unica e un sogno che si è avverato. Durante un’intervista, ha anche parlato di un ex calciatore, sottolineando che dovrà rimanere all’interno del club per molti anni. Le sue parole sono state trasmesse durante una trasmissione televisiva, senza ulteriori dettagli sulla durata o altre questioni di interesse.

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