L'amministratore delegato del club ha celebrato il decimo titolo di campione d'Italia, definendolo un sogno che si è avverato. Si è anche analizzato come l’allenatore abbia saputo trasformare un momento difficile in un successo. Inoltre, si è approfondito il motivo per cui la dirigenza ha deciso di affidare la squadra a un nuovo allenatore subito dopo la partenza di un precedente tecnico.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Chivu a trasformare una crisi tecnica in uno scudetto?. Perché Marotta ha scelto proprio Chivu subito dopo l'addio di Inzaghi?. Chi sono i giocatori italiani su cui punterà il mercato nerazzurro?. Come gestirà la società le offerte per trattenere Alessandro Bastoni?.? In Breve Chivu ha sostituito Inzaghi subito dopo la risoluzione del contratto avvenuta di lunedì.. Il traguardo è arrivato il 3 maggio 2026 con la vittoria sul Parma.. Marotta ha citato i predecessori Pellegrini, Moratti e Zhang durante i festeggiamenti.. L'Inter affronterà la Lazio il 13 maggio per la finale di Coppa Italia.. Beppe Marotta festeggia il decimo titolo scudetto della sua carriera a Milano, segnando un traguardo storico come presidente dell’Inter dopo la vittoria sul Parma allo stadio Giuseppe Meazza il 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, Marotta festeggia il 10° scudetto: “Un sogno realizzato

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