Al Festival di Cannes, la presenza di un'attrice francese ha attirato l'attenzione di molti. Si è mostrata in pubblico insieme a suo figlio, un ragazzino di circa dieci anni, durante la proiezione del film “Karma”, diretto dal suo compagno. La donna ha partecipato all'evento con un abbigliamento elegante, mentre il bambino è stato visto in braccio a lei. La proiezione si è svolta nel rispetto del protocollo del festival, con numerosi ospiti presenti in sala.

Per assistere alla proiezione di Karma, il nuovo film di Guillaume Canet, il Festival di Cannes 2026 ha fatto il pieno di celebrità +++dropcap Sulla Croisette, sul red carpet si respirava un’aria di famiglia. Marion Cotillard, protagonista di Karma, il nuovo film di Guillaume Canet, è apparsa in cima alla scalinata insieme al figlio Marcel, 15 anni. John Travolta, invece, ha sfilato sul tappeto rosso con la figlia Ella Bleu. L’attore statunitense presenterà al Festival di Cannes Propeller One-Way Night Coach, il suo debutto alla regia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marion Cotillard e tutto l'orgoglio per suo figlio Marcel al Festival di Cannes

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