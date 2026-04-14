È morta Dolly Martinez di Vite al limite aveva 30 anni | Insufficienza cardiaca congestizia
Una giovane donna di 30 anni, nota per aver partecipato a un reality televisivo, è deceduta a causa di un’insufficienza cardiaca congestizia. La partecipante aveva cercato di affrontare le proprie difficoltà personali attraverso il programma, ma purtroppo le sue condizioni di salute si sono aggravate. La sua scomparsa ha suscitato attenzione sui rischi legati a problemi cardiaci e sulla fragilità di chi si trova in situazioni di vulnerabilità.
Dolly Martinez aveva partecipato al reality Vite al limite per provare a riprendere in mano la sua vita. Pesava 268 chili con conseguenti problemi di salute fisica e mentale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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