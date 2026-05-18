Una donna incinta ha prontamente praticato manovre di rianimazione su un uomo di 42 anni colto da arresto cardiaco, salvandogli la vita. L’intervento è avvenuto ad Asiago, dove la sorella ha agito senza esitazioni, contribuendo a stabilizzare la situazione prima dell’arrivo dei soccorsi. Il presidente dell’ente locale ha commentato l’accaduto con parole di apprezzamento per la freddezza e la rapidità dimostrate dalla donna. L’uomo si trova attualmente fuori pericolo, grazie a questa azione tempestiva.

Asiago, 18 maggio 2026 Non ha esitato un attimo ad eseguire le manovre di rianimazione. E così ha salvato la vita a un uomo di 42 anni, adesso fuori pericolo grazie alla tempestività dei soccorsi e alla prontezza della sorella. Si chiama Marina Baù, è un’operatrice socio sanitaria del Pronto Soccorso di Asiago. Ed è in attesa di un bambino. E’ questo l’identikit di un’eroina e non per caso. Nella serata di venerdì, intorno alle 22, l’uomo è stato trovato privo di sensi nella propria abitazione dal figlio, che ha immediatamente lanciato l’allarme. E’ arrivata la sorella Marina Baù che, comprendendo subito la gravità della situazione, ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell’arrivo dei sanitari del Suem. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marina, oss incinta, salva il fratello di 42 anni colto da arresto cardiaco. Il presidente Stefani: “Che sangue freddo”

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The Unexpected Return of the Ex-Husband; Has Misfortune Befalled Arzo Again

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