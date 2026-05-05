Colto da arresto cardiaco durante una partita | rianimato in campo e trasportato in ospedale

Nella serata di ieri a Scafati, un uomo è stato colto da un arresto cardiaco mentre giocava a calcetto. È stato subito rianimato dai presenti sul campo e, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale. La situazione è stata gestita rapidamente, evitando conseguenze peggiori. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i testimoni presenti durante l’evento sportivo.

Paura nella serata di ieri a Scafati, dove un uomo è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava su un campo di calcetto. L’allarme è scattato intorno alle 22:50, quando la centrale operativa del 118 ha disposto un intervento immediato in codice rosso.I soccorsiFondamentale si è.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Abruzzo, dramma in campo: 14enne stroncato da arresto cardiaco durante una partita di tennisUn pomeriggio drammatico a San Giovanni Teatino (in provincia di Chieti), dove un ragazzo di 14 anni si è improvvisamente sentito male mentre si... Leggi anche: Arresto cardiaco durante una partita di calcio: spettatore a Cattinara Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: DRAMMA SULLA GARDESANA: CICLISTA COLTO DA ARRESTO CARDIACO IN GALLERIA, TRASPORTATO D’URGENZA IN ELISOCCORSO; Salvarono un ciclista colto da malore, premiati con un encomio; Gualdo Tadino, l'infermiera Serena Venturi salva anziano colto da malore nei pressi di una chiesa; Ha un arresto cardiaco durante la gara di enduro: muore un pilota 67enne. Arresto cardiaco in campo a Scafati: salvato dal 118All’arrivo dei soccorritori la situazione era concitata, ma l’azione coordinata tra gli operatori del 118 e due infermieri già presenti sul posto si è rivelata decisiva. agro24.it Ha un arresto cardiaco durante la gara di enduro: muore un pilota 67enneDramma questa mattina a Terrasini, dove un pilota di 67 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava partecipando a una gara di enduro. L’uomo si è improvvisamente ... tp24.it Paura in barca a vela: uomo colto da malore al largo di Civitavecchia ift.tt/bEqwOrg x.com +++SIGARETTE ACCESE E DISTURBI SULL'AUTOBUS DELLA LINEA VILLA CASTELLI-Z.I. BRINDISI, RICHIESTO L'INTERVENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE, AUTISTA COLTO DA MALORE, LA DENUNCIA DELLA STP DI BRINDISI+++ La Società Trasp - facebook.com facebook