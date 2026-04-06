Ragazzo di 18 anni muore dopo un giro in bici a Pasqua | colto da arresto cardiaco

Un ragazzo di 18 anni è deceduto dopo aver effettuato una pedalata durante la mattina di Pasqua. L’incidente è avvenuto lungo un percorso sterrato frequentato da sportivi e appassionati di escursioni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato colto da un arresto cardiaco durante l’attività. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Era uscito per una pedalata nella mattinata di Pasqua, lungo un percorso sterrato abitualmente frequentato da sportivi e appassionati di escursioni. Giulio Fiorentini, 18 anni, residente a Falconara Marittima, è stato colpito da un malore mentre si trovava su un sentiero in zona Montemarciano, in provincia di Ancona. Soccorso dopo la segnalazione di un passante e trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poche ore dopo il ricovero. Malore improvviso durante l’uscita in mountain bike a Montemarciano. Secondo quanto ricostruito, il giovane era uscito in mattinata approfittando delle condizioni meteo favorevoli, scegliendo di trascorrere alcune ore all’aperto in sella alla propria mountain bike. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Ragazzo di 18 anni muore dopo un giro in bici a Pasqua: colto da arresto cardiaco Malore fatale in bici a Pasqua: ragazzo di 18 anni muore dopo il ricoveroIl giovane è stato trovato privo di sensi lungo un sentiero tra Montemarciano e Falconara Marittima. Il giro in bici di Pasqua si trasforma in dramma, ventenne colto da malore e rianimato dietro l'ex Montedison: è gravissimoMONTEMARCIANO - Un giovanissimo ciclista ventenne verserebbe in gravi condizioni dopo essere caduto - probabilmente a causa di un malore - durante un... Temi più discussi: Malore fatale in bici a Pasqua: ragazzo di 18 anni muore dopo il ricovero; Calcio, scontro tra tifosi di Trani e Squinzano: ragazzo di 18 anni ferito alla testa da una pietra; Ragazzo di 18 anni muore a Pasqua: stroncato da malore dopo un giro in bicicletta. Trovato esanime da un passante; Medio Oriente: Teheran impicca un ragazzo di 18 anni, per le proteste di gennaio, dopo un processo farsa. Malore fatale in bici a Pasqua: ragazzo di 18 anni muore dopo il ricoveroIl giovane è stato trovato privo di sensi lungo un sentiero tra Montemarciano e Falconara Marittima. Inutili i soccorsi: sarebbe stato stroncato da un arresto cardiaco ... today.it Bari, scontro fra moto e Smart: ferito ragazzo di 18 anni. L’incidente nella notte in via MazzitelliIllesa la giovane conducente dell’auto. Entrambi i mezzi però sono molto danneggiati. Gli agenti della polizia locale al lavoro per ricostruire la dinamica ... bari.repubblica.it Dramma nella notte di Pasqua a Roma dove un ragazzo di appena 16 anni, Mattia Rizzetti, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile nel IV municipio Tiburtino, nella zona di Casal Monastero. facebook Scontro mortale a Chieri: muore un ragazzo di 22 anni, sbalzato fuori dall’automobile x.com