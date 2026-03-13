La Guardia Costiera ha recuperato una rete fantasma lunga circa 300 metri dai fondali di Ischia durante un’operazione di tutela ambientale. La rete, abbandonata, era stata individuata nei mesi scorsi dall’Area Marina Protetta Regno di Nettuno. L’intervento è stato condotto con la nave CP 920 Gregoretti, impegnata nel recupero e nella salvaguardia dell’ambiente marino.

Una complessa operazione di tutela ambientale è stata portata a termine al largo di Ischia, dove la nave CP 920 Gregoretti della G uardia Costiera ha recuperato una rete fantasma lunga circa 300 metri individuata nei mesi scorsi sui fondali dallo staff dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno. L’intervento, eseguito nelle giornate dell’11 e 12 marzo, ha visto impegnato anche il nucleo subacqueo della Guardia Costiera, in collaborazione con il Reparto Ambientale Marino del ministero dell’Ambiente e con l’Ispra. La rete recuperata è una rete da circuizione, attrezzo utilizzato nella pesca industriale per circondare interi banchi di pesce. Rimasta abbandonata sui fondali, continuava a rappresentare un rischio per la fauna marina e per l’equilibrio dell’ecosistema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rete “fantasma” da 300 metri abbandonata sui fondali di Ischia, il video del recupero della Guardia costiera

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