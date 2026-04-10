Navigare sicuri anche a terra | Guardia Costiera e Anmi insegnano la rotta sicura sulla strada

Ieri pomeriggio a Brindisi, presso la Capitaneria di Porto, si è svolto un incontro tra la Guardia Costiera e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia per promuovere la sicurezza stradale. L’obiettivo è sensibilizzare i partecipanti sui comportamenti corretti alla guida, con un focus sulla prevenzione degli incidenti e l’importanza di mantenere l’attenzione anche quando si percorrono strade e curve. L’iniziativa si inserisce in un programma di educazione alla sicurezza rivolto a tutta la comunità.

BRINDISI - Non solo onde e venti, ma anche asfalto e curve pericolose. La cultura della sicurezza, pilastro della marineria, è scesa a terra ieri pomeriggio (9 aprile 2026) nella Capitaneria di Porto di Brindisi, trasformandosi in una lezione di vita per la guida responsabile. L'iniziativa "Segui. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Sabaudia, presunte pressioni sulla Guardia Costiera: indagato il sindacoSabaudia, 7 marzo 2026 – Ci sarebbero state pressioni ripetute, attraverso telefonate, incontri e richieste dirette, per tentare di limitare o... Leggi anche: Pressioni sulla guardia costiera, indagato il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca Guardia Costiera, bilancio 2025 di Mare e Laghi Sicuri: più salvataggi e controlliSi è conclusa il 15 settembre 2025 l’operazione Mare e Laghi Sicuri, la storica campagna estiva della Guardia Costiera per la tutela della vita in mare, la sicurezza della navigazione e la ... rainews.it Como, 74 persone salvate durante l'estate 2025 dalla Guardia CostieraComo, 30 settembre 2025 – L'operazione Laghi sicuri 2025, partita il 15 giugno, si è conclusa con 829 missioni navali svolte dalle unità navali della Guardia Costiera sui laghi maggiori italiani, che ... ilgiorno.it