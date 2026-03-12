Castel San Giorgio accoglie l’Arcivescovo Bellandi | benedetto il nuovo mezzo per il trasporto sociale

A Castel San Giorgio, la comunità ha accolto l’Arcivescovo Andrea Bellandi durante una visita pastorale sinodale. La mattinata ha visto una partecipazione significativa, con i presenti che hanno assistito alla benedizione di un nuovo mezzo destinato al trasporto sociale. L’evento ha coinvolto diverse persone del paese, che si sono radunate per ascoltare l’Arcivescovo e condividere il momento di festa.

Mattinata di grande partecipazione e significato per la comunità di Castel San Giorgio che ha accolto in visita pastorale sinodale Sua Eccellenza l’Arcivescovo Andrea Bellandi.L’arrivo dell’Arcivescovo al Palazzo di Città è stato accompagnato dalle note della Banda Musicale Città di Castel San Giorgio, diretta dal maestro Antonio Esposito, che ha reso ancora più solenne il momento dell’accoglienza. Ad attendere Sua Eccellenza un’aula consiliare gremita con la presenza degli studenti del ProfAgri, dei rappresentanti delle autorità militari, delle Forze dell’Ordine e del mondo dell’associazionismo locale. Presenti anche i parroci del territorio: don Roberto De Angelis, don Francesco Sessa e don Rocco Aliberti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

