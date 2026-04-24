Maria De Filippi la sua società Fascino Pgt risponde a Barbara d’Urso

Fascino Pgt, la società di Maria De Filippi, ha emesso una risposta ufficiale a Barbara d’Urso. La comunicazione riguarda una questione legale tra le due parti. La società ha reso note le proprie posizioni in merito a quanto avvenuto. La vicenda si svolge nel contesto di una disputa legale e coinvolge le rispettive attività televisive. La notizia è stata pubblicata da una rivista di gossip e spettacolo.

Fascino Pgt, la società di Maria De Filippi, ha deciso di rispondere a Barbara d’Urso. Cosa sta succedendo? Barbara d’Urso è di nuovo al centro dell’attenzione per la denuncia presentata contro Mediaset. La Fascino PGT, società di Maria De Filippi, ha deciso di rispondere per rendere pubblica la propria verità. Cosa sta succedendo? Barbara d’Urso ha puntato il dito contro Mediaset, presentando una denuncia per diversi motivi, tra cui un presunto mancato corrispettivo dei diritti d’autore per i programmi che ha firmato come autrice e per il format di sua proprietà, Live Non è la d’Urso, come riportato da La Stampa. Tra le tante motivazioni, però, ci sarebbe anche il presunto obbligo di far approvare l’elenco degli ospiti delle sue trasmissioni alle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin.🔗 Leggi su Novella2000.it

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