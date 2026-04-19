Maria De Filippi ad Amici 2026 | chi ha firmato il completo plissettato della quinta puntata

Ieri sera, durante la quinta puntata del serale di Amici, Maria De Filippi ha attirato l'attenzione con un nuovo look. La conduttrice ha indossato un completo plissettato, scelta che ha suscitato commenti tra i telespettatori. La puntata si è svolta come di consueto, con esibizioni degli allievi e momenti di intrattenimento. La presenza di Maria De Filippi in questa versione ha mantenuto un ruolo centrale nel programma.

Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici e Maria De Filippi ha sorpreso tutti con un nuovo stile. Per lei niente più tailleur formali, ha optato per un completo plissettato super glamour.🔗 Leggi su Fanpage.it AMICI 25 - ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA Notizie correlate «Alessandra Celentano ad Amici? Maria De Filippi non voleva», a distanza di anni la rivelazione: ecco chi l’ha dettoSvelato un retroscena clamoroso su Amici: Maria De Filippi inizialmente non voleva Alessandra Celentano nel suo talent. Leggi anche: Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata 8 marzo 2026: ospiti e news | Spoiler Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Valerio Scanu svela i retroscena sul potere di Maria De Filippi: Mi disse sarei andato ad Amici, poi arrivò la querela; Valerio Scanu racconta i dettagli del litigio con Maria De Filippi; Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 11 aprile; La Ruota della Fortuna finisce in largo anticipo, la colpa è di Maria De Filippi. Talent show Amici di maria de filippiCosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per sabato 18 aprile 2026? Ecco tutti gli spoiler su prove e liti ... superguidatv.it Amici di Maria De Filippi, top e flop quinta puntata del Serale. Le pagelleAmici di Maria De Filippi è al giro di boa. La fase del Serale è nel vivo e ci si avvicina sempre più alla parte conclusiva, con gli allievi che si sfidano e cercano di arrivare in finale. Come abbiam ... today.it Quinto appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi. Ospite musicale di stasera Biagio Antonacci x.com «Fate sapere a Maria De Filippi e alla produzione di quel programma flop, che Sarah sta spopolando ed è l'unica vincitrice degli ultimi anni». La nuova puntata del Serale di Amici 25 andrà in onda sabato 18 aprile 2026 su Canale 5, e i nomi degli ospiti sono facebook