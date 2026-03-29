Domenica sera si sono sfidate due grandi produzioni televisive: uno show condotto da Milly Carlucci e un altro condotto da Maria De Filippi. Entrambe le trasmissioni sono andate in onda nello stesso orario e hanno attirato un vasto pubblico, portando a confronti diretti sui dati di ascolto. La gara ha coinvolto milioni di telespettatori, con risultati che saranno analizzati nei dettagli nelle prossime ore.

Un duello accesissimo tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. I dati auditel di sabato 28 marzo Torna la battaglia di ascolti del sabato sera tra due regine del piccolo schermo: Milly Carlucci e Maria De Filippi. Su Rai1, infatti, Carlucci, ieri sera 28 marzo ha condotto la seconda puntata di Canzonissima, il programma revival del grande show degli anni ‘60 che ha riportato in tv dopo più di 30 anni, su Canale 5, invece, Maria De Filippi ha intrattenuto il pubblico con la seconda puntata di Amici, il talent show giunto ormai alla sua venticinquesima edizione. Ma quale dei due show del sabato sera televisivo avrà convinto di più il pubblico?... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Ascolti tv, chi ha vinto tra Canzonissima e Amici di Maria De Filippi?

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