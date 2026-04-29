Durante una puntata del Gialappa's Show, Giulia Vecchio ha eseguito un’imitazione di Iva Zanicchi. La cantante, intervenuta a Verissimo, ha espresso un commento positivo sull’imitazione, ma fonti vicine a lei riferiscono che il suo giudizio reale fosse più tiepido. La replica di Zanicchi sarebbe stata quindi più ambigua rispetto alle parole pronunciate in pubblico, lasciando intendere un certo malcontento.

Giulia Vecchio ha imitato Iva Zanicchi al Gialappa's Show, se a Verissimo la cantante ha commentato positivamente ciò, in realtà pare le "sia piaciuta a metà" In questi giorni sta spopolando l’imitazione diGiulia Vecchiodi Iva Zanicchi, che ha fatto aGialappa’s Show.Sono diversi i riferimenti che l’imitatrice spesso fa e se ci sono personaggi che imparano ad amare le sue imitazioni, altri invece ci rimangono un po’ male. Ad esempio ormai è risaputo cheMonica Setta non apprezza affatto come Vecchio la imitie che, anzi, l’abbia accusata diaver aizzato il bodyshaming nei suoi confronti. “Brava, è divertente, il trucco è perfetto, la voce meno”, cosìIva Zanicchiha commentato l’imitazione diGiulia VecchioaGialappa’s Show, ospite aVerissimo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iva Zanicchi e il malcontento per l’imitazione di Giulia Vecchio

Notizie correlate

GialappaShow: l'Iva Zanicchi di Giulia Vecchio è davvero originale? Le curiose somiglianze con una parodia già vista su Rai 2 [VIDEO]Il GialappaShow è ripartito col botto su Tv8: tra le imitazioni più amate e virali c'è quella di Giulia Vecchio nei panni di Iva Zanicchi.

Leggi anche: Giulia Vecchio torna al GialappaShow: “Monica Setta? Dispiace che non abbia colto l’ironia. Spero che la mia Iva Zanicchi piaccia” – Intervista

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Ad Asti fiori in fiera, Iva Zanicchi madrina della kermesse; Iva Zanicchi, Orietta Berti e Mara Maionchi regalano spettacolo (e risate) da Fazio; Il giardino all'aperto di Fiori in fiera regala grandi applausi a Iva Zanicchi; Il cartellone degli eventi estivi di Montesilvano: da Jovanotti a Negramaro, passando per Raf e Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi a Belve: Ok, il prezzo è giusto non può esistere senza di me. E parla dei problemi col fiscoIva Zanicchi è tornata protagonista grazie all’intervista a Belve. Tra ironia e sincerità ha parlato di Mina, ha sfidato la Rai che vuole far tornare in tv Ok, il prezzo è giusto e chiarito una volta ... dilei.it

Iva Zanicchi: L’altra sera pensavo di stare per morire | Avevo la pressione altissima e…Iva Zanicchi, tra simpatia e umorismo, ha raccontato a La Volta Buona di un grosso spavento recente. ilsussidiario.net

Questa sera lo speciale registrato a Isola d'Asti con intervista esclusiva a Iva Zanicchi ore 20.45 - facebook.com facebook