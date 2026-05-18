A dieci anni dalla sua morte, le commemorazioni dedicate a Marco Pannella sono proseguite senza interruzioni, con eventi e celebrazioni che si sono susseguiti nel tempo. Queste manifestazioni vengono descritte come praticate in modo continuo e quasi sacro. Tuttavia, alcuni critici ritengono che questa modalità di celebrazione possa essere soggetta a interpretazioni eccessivamente idealizzanti, lasciando spazio a valutazioni diverse sulla reale portata del suo operato.

Continuano ubiquitariamente le celebrazioni in stile santificante per Marco Pannella a dieci anni dalla scomparsa. Non vi è giornale, non vi è televisione e non vi è radio che non magnifichi ininterrottamente la figura di Marco Pannella, celebrato come un eroe della politica che si è battuto strenuamente per difendere la libertà. Mi permetto di dissentire da questa narrazione oggi egemonica e di mostrare per quali ragioni, al di là del giusto rispetto umano per la figura di Pannella, la sua posizione politica risulti massimamente criticabile. Non parlerò di "più Europa", l'erede contemporaneo del partito fondato da Pannella, poiché... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Marco Pannella a 10 anni dalla scomparsa: una celebrazione ininterrotta che a nostro giudizio deve essere criticata

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