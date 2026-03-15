Un dispetto alla Cina e un' arma a doppio taglio nello scacchiere globale

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco alle installazioni militari di Kharg, segnando un nuovo episodio nel rapporto con l'Iran. L'operazione ha coinvolto strutture militari situate sull'isola di Kharg e ha suscitato reazioni internazionali. Nessun dettaglio sui responsabili o sulle modalità operative è stato reso noto, mentre l'evento si inserisce in un contesto di tensione tra le due nazioni.

L'attacco statunitense alle installazioni militari di Kharg rappresenta un passaggio di soglia nel confronto con l'Iran. L'isola di Kharg è il cuore dell'export petrolifero iraniano, la fonte primaria delle entrate in valuta del regime: colpirla significa incidere direttamente sulla base finanziaria che sostiene l'apparato statale e militare di Teheran. Donald Trump ha rivendicato la scelta di non distruggere gli impianti per decenza, riservandosi però di riconsiderare tale decisione in caso di perduranti interferenze iraniane nello Stretto di Hormuz. Il messaggio è duplice: moderazione apparente, ma minaccia esplicita. Lasciare intatte le infrastrutture consente poi di evitare uno choc immediato sui mercati energetici e, al tempo stesso, di preservare un asset utilizzabile come leva negoziale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un dispetto alla Cina e un'arma a doppio taglio nello scacchiere globale Articoli correlati Le mire della Cina su Taiwan, il rischio di stallo in Ucraina: i contraccolpi dell’attacco al Venezuela nello scacchiere internazionaleRoma, 5 gennaio 2025 – Come cambiano gli equilibri internazionali con l’attacco Usa in Venezuela? L’operazione per rovesciare il regime di Maduro è... Xi Jinping continua con le sue epurazioni all’interno dell’esercito, ma si tratta di un’arma a doppio taglioLe epurazioni volute da Xi Jinping stanno continuando e, di conseguenza la leadership delle forze armate cinesi appare sempre più indebolita. Altri aggiornamenti su Un dispetto alla Cina e un'arma a... Discussioni sull' argomento Cina, il trucco per far transitare le proprie petroliere dallo stretto di Hormuz; La Cina può sopportare la chiusura di Hormuz per mesi, e senza grandi vantaggi per la Russia; Trumponomics | Fine di un ciclo globalista, inizio di una nuova competizione; Dalla rigenerazione urbana nuove opportunità per le imprese in Cina. Un dispetto alla Cina e un'arma a doppio taglio nello scacchiere globaleVerso il summit Trump-Xi, colpire l'isola può infastidire Pechino ma anche favorirla, spostando il fulcro del mercato ... ilgiornale.it K1MI Kimi Antonelli vince il GP di Cina di Formula Uno davanti Russell e Hamilton facebook Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Cina e conquista la sua prima vittoria in Formula 1. x.com