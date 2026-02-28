Durante il GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, Marco Bezzecchi è scivolato dopo due giri della Sprint Race. Nonostante l’incidente, ha mostrato di voler dare il massimo e ha combattuto duramente contro Marc Marquez. La gara ha avuto un inizio caratterizzato da molta pressione, ma Bezzecchi ha comunque cercato di mantenere la determinazione.

Un inizio con tanta pressione. Marco Bezzecchi è scivolato dopo appena due giri nella Sprint Race del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, facendo intravedere però un grande spirito battagliero lottando in modo serrato con Marc Marquez. Nello specifico il centauro in forza all’Aprilia è caduto in curva 8 mentre si trovava in testa alla gara, aprendo troppo l’anteriore. Una sbavatura certamente di rilievo, scaturita però dalla voglia di non lasciare neanche un centimetro in pista in vista di una stagione che potrebbe regalare enormi soddisfazioni. Non a caso, una volta intervenuto ai microfoni di Sky Sport, “Bezz” ha analizzato la sua defaillance, non lesinando critiche verso sé stesso: “ È stato un piccolo errore, direi non dovuto a un eccesso di confidenza ma alla ricerca di dare il massimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGP, Marco Bezzecchi: "Ho fatto un errore, ma volevo dare il massimo"

