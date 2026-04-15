Assisi marcia per la pace a sostegno di Papa Leone

A Assisi si è svolta una marcia per la pace, con l’obiettivo di sostenere Papa Leone dopo le recenti dichiarazioni del presidente americano Trump, che ha definito gli attacchi subiti come

Una marcia per chiedere la pace ed esprimere solidarietà Papa Leone dopo gli ultimi attacchi ricevuti dal presidente americano Trump, definiti "inaccettabili e indedcenti".Appuntamento sabato 18 aprile a Santa Maria degli Angeli dove, alle ore 9.00, partirà la camminata pacifista verso piazza San.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Sabato Marcia per la pace ad Assisi, 'basta guerre e attacchi al Papa'Sabato 18 aprile Assisi torna a parlare al mondo. E lo fa con una Marcia per la pace promossa anche - spiegano gli organizzatori - per esprimere piena solidarietà a papa Leone XIV colpito da attacchi ... ansa.it

Meeting Nazionale delle Scuole di Pace sui passi di FrancescoSabato 18 aprile Assisi torna a parlare al mondo. E lo fa con una Marcia per la Pace che sarà anche una risposta netta e senza ambiguità: piena solidarietà a Papa Leone XIV colpito da attacchi indecen ... sanfrancescopatronoditalia.it

Papa Leone XVI oggi in Camerun: “Grato all’Algeria per l’ospitalità” Clicca qui : https://www.lapresse.it/esteri/2026/04/15/papa-leone-xvi-oggi-in-camerun-grato-allalgeria-per-lospitalita/ - facebook.com facebook

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