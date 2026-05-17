Un figlio di un uomo deceduto ha rilasciato dichiarazioni durante un programma televisivo, affermando di aver ascoltato registrazioni audio contenenti frasi come “morirà” e “lasciatelo stare”. Ha riferito che suo padre è morto a causa di errori medici e ha espresso la convinzione che il procedimento giudiziario sia necessario per ottenere giustizia, citando anche le conversazioni ascoltate durante il processo. La persona ha sottolineato la sofferenza della famiglia legata alla perdita.

“Mio padre deve avere giustizia, perché non è giusto il modo in cui lo hanno fatto morire. Al processo ho sentito audio pesanti, tra i quali dicevano: morirà, lasciatelo stare”. Inizia così la lunga intervista rilasciata da Diego Armando Maradona Junior a Verissimo nella puntata di sabato 16 maggio. Nel salotto d i Silvia Toffanin, il figlio del fuoriclasse argentino ha affrontato due capitoli cruciali della sua vita: gli sviluppi dell’inchiesta sulla morte del padre (il cui processo è stato riaperto lo scorso 14 aprile) e, per la prima volta, i reali motivi dietro la fine del suo matrimonio con l’ex moglie Nunzia. Il processo, l’autopsia e l’accusa ai medici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho sentito audio pesanti, dicevano: morirà, lasciatelo stare. Mio padre Diego è morto per colpa dei medici, la gente non sa quanto abbiamo sofferto”: lo sfogo di Maradona Jr a Verissimo

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