Diego Armando Maradona Jr | Voglio giustizia mio padre è morto per negligenza dei medici

Diego Armando Maradona Jr ha dichiarato di ritenere che suo padre sia morto a causa di negligenza da parte del personale medico coinvolto nel suo trattamento. La sua affermazione si basa su quanto sostiene riguardo alle cure ricevute nei giorni precedenti alla scomparsa del padre. Le indagini in corso esaminano le procedure mediche e le eventuali responsabilità degli operatori sanitari. La famiglia chiede giustizia e desidera chiarire i fatti relativi alla gestione sanitaria che ha preceduto il decesso.

(Adnkronos) – "C'è stata negligenza da parte dello staff medico". Così Diego Armando Maradona Junior ospite oggi a Verissimo è tornato a parlare della morte del padre, Diego Armando Maradona, su cui è stato riaperto il processo lo scorso 14 aprile sulle eventuali responsabilità dello reparto medico che aveva in cura il Pibe de Oro, scomparso il 25 novembre 2020. Per l'ex giocatore di beach soccer "non serve un esperto per capire che la colpa sia dello staff medico che seguiva mio padre". A Silvia Toffanin, Maradona Jr ha ammesso: "Quando è stata fatta l'autopsia, mio padre aveva tre litri e mezzo di liquidi nel corpo. Come hanno fatto i medici a non accorgersi che stava così male? Oppure se ne sono accorti e se ne sono fregati?". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Argentini ricordano Maradona a Napoli a cinque anni dalla morte

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