Mara Carfagna | Quella di La Russa era una battuta strumentalizzata eccessivamente dalla sinistra

Mara Carfagna ha commentato le dichiarazioni del presidente La Russa, definendo quanto pronunciato come una battuta. Secondo l’ex ministro, questa si sarebbe poi trasformata in un'interpretazione esagerata da parte della sinistra, che avrebbe attribuito al discorso intenzioni diverse da quelle originali. Carfagna ha sottolineato che le discussioni attorno alla frase continuano perché non ci sarebbero altri argomenti validi, e ha affermato che l’episodio è stato strumentalizzato in modo eccessivo.

"Ne continuano a parlare perché non hanno null'altro da dire. È stata una battuta strumentalizzata e caricata eccessivamente dalla sinistra in maniera strumentale, a cui sono state attribuite intenzioni che non corrispondevano assolutamente a quelle del presidente La Russa". Lo ha dichiarato a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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