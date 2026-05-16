Mara Carfagna | Quella di La Russa era una battuta strumentalizzata eccessivamente dalla sinistra

Da salernotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mara Carfagna ha commentato le dichiarazioni del presidente La Russa, definendo quanto pronunciato come una battuta. Secondo l’ex ministro, questa si sarebbe poi trasformata in un'interpretazione esagerata da parte della sinistra, che avrebbe attribuito al discorso intenzioni diverse da quelle originali. Carfagna ha sottolineato che le discussioni attorno alla frase continuano perché non ci sarebbero altri argomenti validi, e ha affermato che l’episodio è stato strumentalizzato in modo eccessivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Ne continuano a parlare perché non hanno null'altro da dire. È stata una battuta strumentalizzata e caricata eccessivamente dalla sinistra in maniera strumentale, a cui sono state attribuite intenzioni che non corrispondevano assolutamente a quelle del presidente La Russa". Lo ha dichiarato a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La Russa e la battuta a Carfagna e Gelmini: “Mi hanno promesso Mara e Stella che faremo una seduta a 3, non male” - VIDEODurante il suo intervento, La Russa ha spiegato di non poter rimanere a lungo all’evento e ha dichiarato: “Purtroppo potrò restare per poco tempo, ma...

L’allusione sessista di La Russa: “Una seduta a tre con la Gelmini e la Carfagna non è male…”All'evento al Senato dedicato alla tutela dei minori sul web, il presidente del Senato si è lanciato in un'allusione di dubbio gusto nei confronti...

mara carfagna mara carfagna quella diElezioni Comunali: Mara Carfagna domani sarà a Cava de’ Tirreni a sostegno liste e candidati Noi ModeratiPolitica: Il segretario nazionale di Noi Moderati, Mara Carfagna, sarà domani, sabato 16 maggio, in Campania per sostenere le liste e i candidati di Noi ... cilentonotizie.it

mara carfagna mara carfagna quella diPaolo Romano (Pd) propone di definanziare il Ponte sullo Stretto per mettere pannelli solari sulle scuole: Mara Carfagna lo distrugge in diretta TVIl Ponte sullo Stretto è tornato protagonista del dibattito politico italiano questa sera su Rete 4, durante la trasmissione Quattro di Sera, condotta in modo inedito da Mario Giordano per un’indisp ... strettoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web