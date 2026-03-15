Una squadra in pieno stile Sottil, intensa, pragmatica ed equilibrata, si prepara a segnare una svolta nel campionato. La sfida tra De Luca e Gliozzi si può, e per il Modena rappresenta un momento importante. La partita mette in evidenza un approccio deciso e concentrato, con entrambe le formazioni pronte a mostrare il proprio stile in campo.

Nelle infinite altalene di questo campionato, rieccoci di fronte ad una squadra in pienissimo stile Sottil: intensa, pragmatica, equilibrata. Eppure, solo una settimana fa, i canarini uscivano tra i fischi di disappunto di uno stadio che si stava abituando a risultati deludenti in casa (appena una vittoria nelle precedenti nove gare e sei complessive, su quindici) ma all’imprevedibilità della serie B una soluzione non esisterà mai. Detto questo, non è un caso che la serata perfetta di venerdì sia girata intorno alla prolificità dei due attaccanti. Mediamente, un’intera squadra ruota sempre intorno alla giornata dei giocatori offensivi dai quali parte dapprima la fase difensiva e poi la ricerca della profondità una volta recuperata palla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - De Luca-Gliozzi si può. Per il Modena è una svolta

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