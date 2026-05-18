Manutenzione in galleria sulla E45 | chiusure notturne e deviazioni tra Quarto e Sarsina

Da cesenatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anas ha comunicato che, per interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria “Lago di Quarto” sulla strada statale 3 bis “Tiberina” (E45), sono previste chiusure notturne e deviazioni tra i territori di Quarto e Sarsina. Le operazioni di manutenzione sono programmate per garantire l’efficienza degli impianti e la sicurezza della circolazione. Le modifiche alla viabilità saranno in vigore nelle ore notturne e per periodi determinati, con eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anas ha programmato le attività di manutenzione periodica degli impianti tecnologici della galleria “Lago di Quarto” lungo la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) in provincia di Forlì Cesena. Al fine di contemperare, le esigenze dettate dalla necessità operativa e di sicurezza connesse alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Manutenzione sulla A26: chiusure notturne tra Castelletto e BesnateSulla D08 diramazione Gallarate-Gattico della A26 sono in programma alcuni interventi di manutenzione delle essenze arboree che renderanno necessarie...

A16 Napoli-Canosa: chiusure notturne tra Grottaminarda e Vallata per lavori in galleriaRoma, 2 maggio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria Vallesaccarda, nelle due notti di...

manutenzione in galleria sullaÈ chiusa di notte, fino a domenica, la galleria San Zeno a LonatoUna misura necessaria per consentire alcuni interventi urgenti e indifferibili di manutenzione agli impianti tecnologici ... giornaledibrescia.it

Marche, Anas: manutenzione impianti in galleria sulla Statale 77Var a Serravalle di Chienti: ecco quando e dove sarà chiusa al trafficoMACERATA - Anas ha programmato la manutenzione degli impianti tecnologici all’interno delle gallerie Muccia, Maddalena e Costafiore, sulla strada statale 77Var della Val di Chienti a Serravalle di ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web