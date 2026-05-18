Manutenzione in galleria sulla E45 | chiusure notturne e deviazioni tra Quarto e Sarsina

Anas ha comunicato che, per interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria “Lago di Quarto” sulla strada statale 3 bis “Tiberina” (E45), sono previste chiusure notturne e deviazioni tra i territori di Quarto e Sarsina. Le operazioni di manutenzione sono programmate per garantire l’efficienza degli impianti e la sicurezza della circolazione. Le modifiche alla viabilità saranno in vigore nelle ore notturne e per periodi determinati, con eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

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