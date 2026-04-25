Manutenzione sulla A26 | chiusure notturne tra Castelletto e Besnate

Sono previste chiusure notturne sulla A26 tra Castelletto e Besnate a causa di lavori di manutenzione sugli alberi lungo la strada. La stessa strada, sulla diramazione Gallarate-Gattico, subirà limitazioni temporanee alla circolazione per interventi di potatura e controllo delle essenze arboree. Queste operazioni sono programmate per garantire la sicurezza della viabilità e sono state comunicate agli automobilisti in previsione delle eventuali modifiche al traffico.

Sulla D08 diramazione Gallarate-Gattico della A26 sono in programma alcuni interventi di manutenzione delle essenze arboree che renderanno necessarie delle limitazioni temporanee alla circolazione. Per ridurre i disagi agli automobilisti, le chiusure interesseranno esclusivamente la fascia oraria.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Settimana di chiusure notturne sulla A26: tutti i lavoriChiusure notturne sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie. Leggi anche: Lavori sull'A26: nuove chiusure notturne in arrivo tra Gravellona e Baveno Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lavori nelle gallerie dell'A26: tre notti di stop al traffico, i tratti chiusi e le date; Lavori sulle autostrade: chiusure notturne a Besnate, Turate e sulla A9; Lavori in galleria sull'A26: tre nuove chiusure notturne in arrivo, dove e quando; Lavori sulla Diramazione Gallarate-Gattico: chiuso per una notte il tratto tra Besnate e la A8. Lavori sulle autostrade: chiusure notturne a Besnate, Turate e sulla A9Autostrade per l'Italia ha programmato una serie di interventi di manutenzione che interesseranno i raccordi tra la A8 e la A26 e i principali svincoli della Lainate-Como-Chiasso ... varesenews.it Autostrade, chiusure notturne tra A8, Raccordo Fiera e Diramazione Gallarate-GatticoLavori di manutenzione, ispezioni tecniche e riqualificazione delle barriere antirumore comporteranno diverse limitazioni al traffico tra il 28 e il 30 aprile: ecco i dettagli e i percorsi alternativi ... varesenews.it Ad Alassio, nello storico Borgo Coscia la manutenzione del marciapiede con percorsi per ciechi e ipovedenti Ad Alassio prosegue il percorso di abbattimento delle barriere architettoniche, con nuovi interventi che interessano diverse zone della città nell’am - facebook.com facebook