A Mantova si avvicina il momento di cambiare guida dopo dieci anni di amministrazione. La corsa elettorale si concentra sul confronto tra il candidato sostenuto dall’attuale giunta e il presidente della Canottieri Mincio, entrambi pronti a rappresentare il futuro della città. La campagna elettorale si sta intensificando, mentre i cittadini si preparano a scegliere il nuovo sindaco tra le proposte e le promesse dei contendenti. La vittoria determinerà la direzione di Mantova nei prossimi anni.

Mantova – Mantova volta pagina: tra una settimana per la città inizierà la stagione del dopo-Palazzi. Il sindaco uscente, dopo due mandati coronati da un’eccezionale raccolta di consenso, esce di scena (ma non del tutto: è il candidato capolista del Pd per il consiglio comunale e la sua elezione è scontata) e arriverà un successore. Alle elezioni amministrative di domenica e lunedì prossimi (con eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno) i mantovani saranno chiamati a scegliere tra cinque candidati, sostenuti da dodici liste. Il centrosinistra. Dopo il previsto sorteggio il posto in alto a sinistra della scheda spetterà ad Andrea Murari, candidato del centrosinistra, e il suo nome avrà accanto i simboli di Lista gialla, Azione, Avs, Pd e Mantova Adesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni sindaco, Mantova volta pagina dopo 10 anni: il delfino di Palazzi contro il presidente della Canottieri Mincio

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