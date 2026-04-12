Oggi in Ungheria si svolgono le elezioni parlamentari, con gli elettori chiamati a votare per decidere il futuro del governo e del primo ministro. Viktor Orbán, al potere dal 2010, rischia di perdere il suo incarico dopo sedici anni alla guida del paese. La consultazione si svolge in un clima di tensione tra i sostenitori di Orbán, che punta a consolidare il suo potere, e gli avversari che cercano di cambiare rotta.

Gli elettori ungheresi si recano oggi, domenica 12 aprile 2026, alle urne per una sfida parlamentare che potrebbe determinare la fine del mandato di Viktor Orbán, al potere da sedici anni. Il voto mette in gioco non solo la leadership nazionale, ma l’intera direzione diplomatica del Paese verso i poli di Washington, Mosca e Bruxelles. La competizione elettorale vede contrapposti il leader del Fidesz, attualmente in svantaggio nei sondaggi, e Péter Magyar, ex esponente di spicata rilevanza all’interno della stessa coalizione di governo. Mentre la campagna elettorale ha Magyar impegnato in una mobilitazione capillare con fino a sei comizi giornalieri in tutto il territorio, il dibattito si è polarizzato tra la gestione della sicurezza internazionale e le necessità strutturali interne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ungheria alle urne: il destino di Orbán tra scontro interno e USA

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