Battaglia in Borsa per Ferretti i cinesi di Weichai | Presa dall' orlo dell' insolvenza e investiti 470 milioni

In una recente disputa finanziaria, i cinesi di Weichai Group hanno investito 470 milioni di euro in Ferretti, colosso degli yacht, che si trovava sull'orlo dell'insolvenza. Contestualmente, l'azionista di minoranza Kkcg Maritime, controllata dal miliardario ceco Karel Komàrek, ha annunciato un'opa parziale. La situazione ha portato a una crescente tensione tra i due gruppi, entrambi coinvolti nel controllo della società.

E’ stata definita la data in cui sarà aperta ufficialmente l'offerta pubblica di acquisto (Opa) di Kkcg sulle azioni sul mercato, il 16 marzo, tuttavia i movimenti sul mercato sono già iniziati da tempo, tanto che il prezzo delle azioni Ferretti è già cresciuto. I cinesi, da parte loro, hanno già aumentato la loro quota al 39,25% effettuando acquisti sul mercato e questo ha portato il valore delle azioni a 3,67 euro, vale a dire più del prezzo pagato da Kkcg nell’Opa (3,5 euro). Weichai aveva già comunicato di non considerare “gradita” l ‘Opa di Komarek e con una nuova nota diffusa dal colosso cinese il concetto è stato ribadito con maggiore forza, rivendicando i risultati ottenuti in circa 15 anni di guida dell’azienda italiana, che ha il quartiere generale in via Ansaldo, nella zona industriale di Villa Selva, a Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Opa, meno di un mese per decidere il futuro di Ferretti: sfida tra il miliardario ceco e i cinesi di WeichaiIn poco meno di un mese si deciderà sui nuovi assetti della governance di Ferretti, il colosso degli yacht che ha quartier generale a Forlì, contesa...

Ferretti: Weichai chiarisce il potere decisionaleLa tensione si è fatta palpabile nella sala operativa di Ferretti, dove l’azionista Weichai Group ha rilasciato una serie di precisazioni...

Una selezione di notizie su Battaglia in Borsa per Ferretti i...

Discussioni sull' argomento OPA Eles, Xenon non raggiuge il 50% e riapre in termini mentre la battaglia si sposta in Tribunale; Whitestone REIT attira interesse per un'acquisizione e affronta battaglie per la gestione, secondo fonti; Ecco come Beretta guerreggia per l’americana Sturm Ruger; Marco ha vinto la sua battaglia per i disabili: il Comune realizzerà le rampe per i ponti.

Università di Genova, la battaglia delle borse di studio: chi si laurea a marzo deve restituirle«Aliseo pretende che gli studenti che si laureano in corso nella sessione di marzo restituiscano i soldi della borsa di studio. Una misura assurda, che va a colpire nuovamente il diritto allo studio». genova.repubblica.it

Fusilli con sparaceddi assassunati di Giusina Battaglia Ingredienti: • 300 g di fusilloni • 1 kg di broccoletti • 10 filetti di acciughe • 1 spicchio d’aglio • 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro • Uvetta • Pinoli • Pangrattato • Peperoncino • Olio evo • Sale Tutti i - facebook.com facebook

è una battaglia di libertà e di civiltà. Non a caso sono sempre di più gli esponenti di sinistra che dichiarano che voteranno SÌ al #REFERENDUMGIUSTIZIA #RiformaDellaGiustizia x.com